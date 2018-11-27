شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء جائزة مصطفى وعلى أمين الصحفية تكرم الكاتب الصحفى أكرم القصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية بمؤسسة أخبار اليوم، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة ”الخليج 365”، وذلك لمشاركته فى لجنة التحكيم المشرفة على الجائزة. كما تم تكريم عدد من أعضاء لجنة التحكيم من بينهم محمد العزبى الجمهورية، جمال هليل "الجمهورية "، وعصام عمران "حريتى "، ومحمد بركات، شريف رياض، واحمد ايوب، والكاتبة الصحفية نوال مصطفى، أحمد البرى، خالد جبر، وأحمد محمود، حسام دياب، أحمد نصر. وفازت جريدة الأخبار بجريدة العام وتسلم الجائزة خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار وتكريم خاص لجريدة الأهرام تسلمه الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين.

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