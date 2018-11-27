شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "الحياة اليوم" يبرز زيارة الوفد الإعلامى السعودى لـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعرض تقريراً عرضه برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، الذى يقدمه خالد أبو بكر ولبنى عسل، تفاصيل زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى مصر.

وركّز التقرير، على زيارة الوفد الإعلامى السعودى لعدد من المؤسسات الإعلامية المصرية والتقى برؤساء تحرير وإدارة مؤسسات الصحف من بينها ”الخليج 365”.

يذكر أن الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير ”الخليج 365” استقبل أمس الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى محمد بن سلمان، والذى ضم رؤساء تحرير كبرى الصحف السعودية وعددا من الكتاب والمحللين السعوديين، مشيدا بالعلاقات المصرية السعودية التى شهدت طفرة كبيرة منذ تولى سمو الأمير محمد بن سلمان منصب ولى العهد، ومرحبا بالوفد الإعلامى السعودى الذى شرف مؤسسة الخليج 365 بالزيارة.