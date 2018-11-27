أخبار مصر | دراسة علمية تؤكد: المكتبات العامة تُحسّن الأوضاع الاقتصادية لأفراد المجتمع المحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة علمية تؤكد: المكتبات العامة تُحسّن الأوضاع الاقتصادية لأفراد المجتمع المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت دراسة علمية ميدانية، تقدم بها سعد أبوزيد نائب مدير مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، للحصول على درجة الدكتوراة، أقامها على عدد من المكتبات العامة، أصبح لها دور في تحسين الأوضاع الاقتصادية لأفراد المجتمع المحلي، عبر ما تقدمه من خدمات ودورات وورش عمل متنوعة، تساهم في حل مشكلة البطالة وفي تأهيل الشباب من الجنسين إلى سوق العمل.

وأوضحت الدراسة التي وضعها تحت عنوان "البدائل الاستراتيجية لتحقيق الجدوى الاقتصادية من المكتبات"، ويناقشها غدًا الخميس بكلية الآداب في جامعة المنوفية، أن المكتبات العامة التي يتم إنشاؤئها في المقام الأول بهدف التنمية الثقافية والفنية أصبح لها دور اقتصادي بارز لا مناص منه، عبر ما تقوم بِه فى إعداد الكوادر البشرية والجانب التوعوي له مما يؤثر بشكل واضح على الأداء البشري للمشاركين في عملية التنمية الاقتصادية.

يناقش رسالة الدكتوراة الدكتور محمد فتحي عبدالهادي أستاذ علوم المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، والدكتورة أمنية صادق أستاذ علوم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، والدكتورة أماني مجاهد رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات.

يذكر أنه قد تمت الدراسة على مكتبات مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة ومكتبات جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع.