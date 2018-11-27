أخبار مصر | عبيد: تخصيص ٣ أفدنة لإقامة نادي لصيادلة الشرقية.. وافتتاح مقر التجمع فبراير المقبل‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبيد: تخصيص ٣ أفدنة لإقامة نادي لصيادلة الشرقية.. وافتتاح مقر التجمع فبراير المقبل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام صيادلة مصر، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، الترحيب بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كما وجه الشكر والتقدير باسم نقابة صيادلة مصر، لمجلس نقابة صيادلة الشرقية، وإلى كل الصيادلة الشرفاء الذين شاركوا فى الاحتفالية.

وأعلن، عن مفاجأة لجموع صيادلة الشرقية، وهى الاتفاق مع محافظ الشرقية على تخصيص ٣ أفدنة بمساحة ١٢ ألف متر فى موقع مميز بالمحافظة لإقامة نادى الصيادلة بالشرقية مما جعل الحضور إلى التصفيق الحاد.. جاء ذلك خلال احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى.

أضاف نقيب عام الصيادلة، أنه سيتم افتتاح مقر نادى التجمع الخامس للصيادلة على مساحة ١٨ ألف متر فى شهر فبراير المقبل ويحتوى على حمامين سباحة و٤ ملاعب وتجهيزه على أحدث مستوى مشيراً إلى أن النقابة نجحت في سداد جميع المديونيات المتعلقة بنادى الصيادلة بالبحر الأعظم وتم الاتفاق مع القوات المسلحة لتولى الانشاء والتطوير.

أوضح، أن النقابة قامت بشراء الخدمة الصحية من المستشفيات الجامعية لعلاج الصيادلة وأسرهم مثل مستشفي قصر العيني الفرنساوي، مشيرا أن إجمالي عدد المستشفيات التى تقدم الخدمة الصحية للصيادلة وصل ١٤٩ مستشفي وبنفس التعاقدات الخاصة بالتامين الصحي لعلاج الصيادلة واسرهم، كما سيتم افتتاح مركز المعلومات الدوائية بالقاهرة خلال أيام.

واكمل، أن مشروع التكافل بنقابة الشرقية يعتبر انجاز حقيقى يحسب لهم، موضحا أن الصيادلة لم يشعروا بمميزات الصندوق إلا عندما يحتاجونه، كما أعلن انضمامه للصندوق.