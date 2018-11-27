أخبار مصر | هيثم طوالة: معتز مطر يستثمر أمواله في تجارة الجنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم طوالة: معتز مطر يستثمر أمواله في تجارة الجنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين، إن معتز مطر الهارب إلى تركيا يستثمر أمواله في تجارة "الجنس" وحقق ملايين الدولارات من هذه المهنة على مدار 4 سنوات.

وأضاف طوالة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي في برنامج صح النوم على قناة "ltc"،: أتحدى معتز مطر وعصابة الإخوان الإرهابية أن يخرجوا علينا ويعترفوا بهذه التجارة الرائجة في اسطنبول والتي أصبحت مهنتهم الحقيقة.

وأوضح أن مطر وأيمن نور ومحمد ناصر وحمزة زوبع ينفذون أجندات أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية ولا يجرأ أحد منهم إن يهاجم السفاح أردوغان ولا زعيم الإرهاب في العالم تميم بن حمد أمير دويلة قطر، لافتًا إلى أن هؤلاء الخونة أصبحوا أوراق محروقة وانكشفوا لدى الشعب المصري وكل الشعوب العربية لتاريخهم السيئ الحافل بالكذب والخيانة وبث الفتن ونشر الأكاذيب.