شكرا لقرائتكم خبر عن حبس معلم «بسملة» 4 أيام للتحقيق بتهمة «التنمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة بدمياط، مساء الثلاثاء، بحبس سامي دياب معلم اللغة العربية بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر بالسنانية التابعة لإدارة دمياط التعليمية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التنمر والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي بالإساءة للتلميذة بسملة على عبدالحميد عبدالله بالصف الثاني الإعدادي بالمدرسة.

وكان دياب قد نفى تعمده الإساءة للطالبة وقال أنه لم يقصد التنمر بها أو السخرية منها، وقال إنه قال عبارة بسملة تلميذة سمراء وليس سوداء كما تردد، وأشار إلى أنه اعتذر لها عما سبب لها من ضرر نفسي غير مقصود على حد قوله، وأوضح أن بشرته سمراء وليس من المنطقي أن ينعت غيره بنفس الوصف، لافتًا إلى أنه خطأ غير مقصود.

وكان السيد سويلم، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أصدر قرارًا باستبعاد المعلم من المدرسة عقابا له على هذا التصرف غير المسؤول، وكذلك قرر إحالته للتحقيق من جانب الشؤون القانونية بالمديرية.

وكانت بسملة، قد اتهمت معلمها أنه دأب على إحراجها أمام زملائها في الفصل، وطلب منهم إعراب كلمة «بسملة تلميذة سوداء»، ما دعا بعض زملائها من التهكم والسخرية عليها، ما جعلها تنهار من البكاء داخل الفصل، ورد على ذلك المدرس بالتهديد بطردها من الفصل إذا واصلت البكاء.

وواصلت: «لاحظ والدي نفسيتي السيئة، وأصر على معرفة السبب فاضطررت لأن أحكي له ما بدر من المعلم، فغضب والدي وقام بتقديم شكوى بالمديرية والإدارة، ولكنه واصل الإساءة لي والتهكم على، مما دعاني لتقديم شكوى رسمية إلى مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم، وقلت في الشكوى أن معلم اللغة العربية قام بتجريحها وأعطي مثال عليها»بسمله تلميذة سوداء، من يعرف يعرب هذه الجملة«، وادي ذلك إلى إساءة حالة الطالبة النفسية، وإحساسها بالعنصرية عن زملائها».

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صور التلميذة وما تعرضت له على نطاق واسع، وشنت هجوما على المعلم واتهموه بالعنصرية، وطالبوا بمحاسبته الفورية، كما قام وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بدعوة التلميذة لمكتبه لتقديم الاعتذار لها، والتأكيد أنه ضد التمييز أو التفريق لأي سبب، كما قامت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط بزيارة المدرسة أثناء الطابور المدرسي وتقديم بوكيه ورد مصحوبا بقبلة على رأسها واعتذار عما بدر تجاه التلميذة، والتأكيد على رفضها لهذه التصرف.