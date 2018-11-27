شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني بالقاهرة: تاريخ بلادنا يعود لـ2000 سنة.. ومصر صاحبة حضارة 7 آلاف عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت سفارة اليابان في القاهرة، و سفيرها ماساكي نوكي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، باليوم الوطني لليابان، وشارك في الاحتفال وزير الآثار الدكتور خالد العنانى والسفير خالد ثروت، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية.

وقال السفير نوكي إننا «نحتفل في كل عام بعيد ميلاد الإمبراطور الياباني ولكن الاحتفال هذا العام مختلف، لأن الاحتفال الأخير خلال ولاية الإمبراطور الحالي سيتنازل جلالة الإمبراطور عن العرش في شهر إبريل المقبل وعيد ميلاد ولي العهد في شهر فبراير، لذلك لن يكون هناك احتفال في العام القادم».

وتابع: «وفقا للمراجع التاريخية اليابانية، فإن تاريخ البيت الإمبراطوري الياباني يرجع لأكثر من 2000 سنة، وهذا رقم قليل بالمقارنة بتاريخ مصر ذات 7000سنة حضارة، ولكنه الأقدم والأعرق ما بين الأسر الإمبراطورية والعائلات الملكية الحالية».

وأضاف السفير، العام القادم هو عام تاريخي بالنسبة لليابان من الناحية الدبلوماسية أيضًا، حيث ستتولى اليابان رئاسة مجموعة العشرين «20 G» بعد 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية وتستضيف اجتماع القمة في شهر يونيو، كما أنه في شهر أغسطس، ستُعقد اجتماعات قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا «تيكاد» والتي استمرت لربع قرن منذ عام 1993، ونتوقع أن تقوم مصر بدورٍ هامٍ في تلك القمة كرئيس للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ذلك، سَتُقام دورة الألعاب الأولمبية والبرالمبية في طوكيو في عام 2020، والتي تشرف عليها عمدة طوكيو الحالية السيدة يوريكو كويكي التي درست هنا في جامعة القاهرة.

وأكد السفير نوكي أن مصر تقوم بجهدٍ كبير لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية برئاسة الرئيس السيسي بعد الفترة الصعبة التي مرت بها منذ عام 2011، معربًا عن سعادته بأن تقوم مصر بدورها كدولة رائدة ومستقرة خاصة في ظل الضبابية التي تسود الشرق الأوسط، بل المجتمع الدولي كله. كما استعرض السفير نوكي في كلمته مجالات التعاون مع مصر بما فيها المتحف المصري الكبير وإدخال التعليم علي الأسلوب الياباني فى المدارس المصرية وكذلك الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «EJUST».