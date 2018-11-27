شكرا لقرائتكم خبر عن وقف مدير مدرسة و3 وكلاء عن العمل في حادث وفاة طالب صعقته الكهرباء بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، للتحقيق في مصرع طالب داخل المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة جرجا، إثر إصابته بصعق كهربائي من محول كهرباء داخل المدرسة، قررت وقف مدير المدرسة، و3 وكلاء، ومدرس مادة العملي، ومشرف الأمن بالمدرسة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات معهم في الحادث.

وأوضح «شلتوت»- في تصريح الثلاثاء- أن المحافظ كان قد كلف لجنة من الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وقطاع كهرباء سوهاج، والتربية والتعليم، والوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بالانتقال إلى المدرسة لفحص ملابسات الحادث، وفتح تحقيق موسع في الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بها، وتحديد إذا كان هناك قصور وإهمال من جانب إدارة المدرسة تسبب في الحادث من عدمه، لافتًا إلى أنه تحرر محضر بالحادث، وأخطر النيابة العامة لتُجري شؤونها.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا الثلاثاء من قسم شرطة جرجا، بوفاة طالب داخل مدرسة جرجا الثانوية الزراعية صعقا بالكهرباء، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وتبين من المعاينة والفحص أن الطالب يدعى محمد حسين شحاتة، بالصف الثاني الثانوي الزراعي قسم الإنتاج الحيواني، وأنه كان متواجدا بحصة عملي بمزرعة المدرسة، وعقب الحصة قام بالعبث في مفاتيح كشك كهرباء بالمدرسة، مما نتج عنه صعقه ووفاته، وحرر والد الطالب محضرا بقسم شرطة مدينة جرجا اتهم فيه إدارة المدرسة بالإهمال.