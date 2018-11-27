شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحكيم محمود رئيسًا لهيئة الخدمات البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عز الدين ابوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، قرارا يحمل رقم 1641 الثلاثاء بتكليف الدكتور عبدالحكيم محمود محمد على، مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، للعمل رئيسا للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى عمله، لخلافة الدكتور إبراهيم محروس الرئيس السابق للهيئة الذي انتهى تكليفه بالعمل بتاريخ 22 نوفمبر الجاري.

والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الجديد من المتخصصين والباحثين في مجال الطب البيطري، وله سجل مهني وعلمي طويل، فهو كان خريج كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة 1985 ثم حصل على رسالة الماجستير من جامعة القاهرة 1992 ثم حصل على رسالة الدكتوراة بالجامعة عام 1997.

وحصل على درجة رئيس بحوث في 2008 ويعمل حاليًا رئيس بحوث للمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية منذ 2008 ومستشار منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»من 2009 إلى 2013 ومدير للمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية منذ أكتوبر 2013 حتى الثلاثاء، ثم عين للمنصب الحالي كرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.