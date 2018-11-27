شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة سائق «توك توك» في منشأة القناطر عمره ١٢ عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت حوادث شمال الجيزة، الثلاثاء، بتكثيف تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفل مقتولا، وملقي بالزراعات، في منطقة منشأة القناطر. وأظهرت المعاينة الأولية أن الجثة لطفل عمره ١٢ عاما، وبها آثار خنق حول الرقبة وبجواره «توك توك» يعمل عليه سائقًا.

وتعكف أجهزة الأمن على كشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابها، وكذا مناقشة أسرة المجني عليه.