شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10 مساء.. الأهلى يخسر أمام المقاولون ويفشل فى الخروج من عنق الزجاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: واصل فريق الأهلى عروضه الباهتة وخسر من المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام.

واصل فريق الأهلى عروضه الباهتة وخسر من المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام.

عقب هزيمة النادى الأهلى من المقاولين العرب فى الدورى المصرى ضمن المباريات المؤجلة، بهدف مقابل لا شيء، صعد على ترند "تويتر" هاشتاج يحمل اسم "لا لهبوط الأهلى" .

هاجم جمهور الأهلى لاعبى الفريق أثناء خروجهم من ملعب السلام بعد الهزيمة أمام فريق المقاولون العرب ، وهتفت الجماهير " لاعيبه عاله عايزين رجاله " ، وتعد هذه الهزيمة هى الثانية للفريق الأحمر فى بطولة الدورى .

بعد التفاعل القوى من قراء ”الخليج 365” مع خدمة صحافة المواطن وشكوتك بصوتك.. يتقدم ”الخليج 365” بالشكر لكل متابعيه ويقدم طرق تواصل الجمهور مع الخدمة لنشر شكواهم وهى..

ينشر ”الخليج 365” فيديو يبرز جهود وزارة الداخلية على مدار 24 ساعة فى كافة القطاعات والمجالات الشرطية.

تسلمت ”الخليج 365” 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية، للعام الحالى ، حيث فازت الزميلة ايمان حنا بجائزة الحوار الصحفى ، عن سلسلة حوارات فى أمريكا عن التأمر القطرى ، فيما حصل الزميل على عبد الرحمن ، على شهادة تقدير عن سلسلة حوارات مع أبناء قراء القرآن الكريم ، فى شهر رمضان الماضى ، كما حصل الزميل محمد سالمان ، على شهادة تقدير فى فرع التغطية الرياضية عن تحقيق تحت عنوان " لا نسمعكم لكن بإمكاننا اللعب معكم.. حكايات معاناة لاعبى الصم والبكم فى أندية الأسوياء.

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن برامج الدعم الاجتماعى فيما يخص الإسكان متنوعة، منها لتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى برنامج الإسكان الاجتماعى، وبرنامج "سكن كريم" المخصص للقرى والأرياف.

اجتمعت اليوم الثلاثاء اللجنة العليا للعمرة والحج بكامل هيئتها لمناقشه ضوابط حج موسم 1440 هجرية، وذلك بمقر وزاره السياحة وبرئاسة مجدي شلبي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار حمدى أبو زيد مستشار وزيرة السياحة، وأحمد ابراهيم رئيس لجنه السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا، وأشرف شيحة وهشام أمين أعضاء اللجنه العليا، وقد تم الانتهاء من صياغى الضوابط وسترفع للوزيرة لاعتمادها وسيعلن عنها فور اعتمادها.

أمرت النيابة العامة بدمياط منذ قليل بحبس "سامى دياب"، معلم خبير لغة عربية بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية المشتركة بدمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأ وزير الخارجية سامح شكرى ، جلسة مباحثات مع نظيره الصربي لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وصل شكرى اليوم إلى العاصمة الصربية بلجراد على ضوء مرور أكثر من 110 عاما لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.

ترحيب شعبى كبير يحظى به الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية فى دولة تونس، والذى وصلها بن سلمان منذ قليل .

أشاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشروعات الهامة التى يطلقها، وفى مقدمتها مشروع المليون ونصف فدان الذى يجرى على قدم وساق، مشيرًا إلى أن مصر نجحت بامتياز وقدمت نموذجًا فى التصدى لقطع التيار الكهربائى وأصبح لدينا فائض وهناك دول تسعى للاقتداء بالتجربة المصرية.

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بإدارة أموال المعاشات بشكل اقتصادى وسرعة إرسال لحكومة لقانون المعاشات، حيث أكد الدكتور على عبد العال الحكومة بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية منفصلة، مؤكدا: نتكامل مع الحكومة ولا نتنافس ونمد لها ذراع التعاون كما أن قانون الإدارة المحلية جاهز للمناقشة.