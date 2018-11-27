شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ضبط مذيع سابق بعد ارتكابه 38 حادث سرقة فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فيديو يبرز ضبط لص بالإسكندرية لمزاولته نشاطا إجراميا فى مجال سرقة المساكن والشركات، حيث اعترف بارتكاب 38 واقعة سرقة. وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العطارين (بالإسكندرية) قيام "مصطفى.م" مقيم بمنطقة البيطاش الدخيلة، وله محل إقامة بمنطقة حلمية الزيتون (بالقاهرة)، سبق عمله كمقدم برامج بإحدى القنوات الفضائية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن والشركات بإسلوب المفتاح المصطنع، فتم القبض عليه.

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