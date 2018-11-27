شكرا لقرائتكم خبر عن "لا لهبوط الأهلى"..هاشتاج زملكاوى يصعد للترند عقب هزيمة الأحمر من المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب هزيمة النادى الأهلى من المقاولون العرب فى الدورى المصرى ضمن المباريات المؤجلة، بهدف مقابل لا شيء، صعد على ترند "تويتر" هاشتاج يحمل اسم "لا لهبوط الأهلى" .

الجمهور الزمالكاوى بدأ فور انتهاء مباراة الأهلى والمقاولون فى "التحفيل" على خسارة الأحمر من المقاولون العرب بهاشتاج "لا لهبوط الأهلى" والذى تضمن العديد من الكوميكس الساخرة من هزيمة النادى الأهلى .

الهاشتاج لم ينتظر سوى دقائق معدودة ليصل إلى الترند رقم 2 فى مصر بين الترندات الموجودة على موقع "تويتر" حاليا .



أحد الساخرين من الأهلى



جمهور الزمالك



كوميك ساخر



كوميك يسخر من هزيمة الأهلى

وسجل هدف المقاولين العرب فى مرمى النادى الأهلى اللاعب أحمد على فى الدقيقة 83، وبذلك يتجمّد رصيد الأحمر عند 11 نقاط ويبقى فى المركز الأخير وله 9 مباريات مؤجلة، فيما يرتفع رصيد المقاولون العرب لـ20 نقطة ويصعد للمركز الخامس.