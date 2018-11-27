شكرا لقرائتكم خبر عن والدة طالب إعلام الكفيف تطالب بإيجاد وسائل مبتكرة لمساعدة ذوى الحاجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت والدة طالب إعلام الكفيف على ضرورة، أن يكون هناك طرق ووسائل مبتكرة، لمساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة فى المواصلات والتعليم وجميع الأماكن العامة.

قالت والدة الطالب الكفيف أحمد ابنى تعب كتير واجتهد كتير، ومازال الطريق أمامه طويل ،وأن كانت الدولة تتحدث،عن ذوى الاحتياجات الخاصة،فهم ليس لهم حقوق حقيقة على أرض الواقع،وضربت مثال قائلة عندما تقدمت لحجز شقة له فوجئت بطلب مبلغ مالى 14 الف ونصف وكل 3 شهور الفين جنيه،وتساءلت كيف يكون شاب فى بداية حياته ويطلب منه هذا المبلغ.

واختتمت السيدة حديثها بأمنية أن يشارك نجلها فى مؤتمر الشباب القادم بأسوان، ويتمكن من إيصال صوته إلى الرئيس السيسى. وكانت قد التقت ”الخليج 365”، الطالب أحمد بإعلام صحافة كلية الآداب جامعة حلوان، والذى يعشق العمل الإذاعى ومثله الأعلى المذيع" أحمد يونس"، ولديه قناة على اليوتيوب ويدرس علم الشبكات والمونتاج والهندسة الصوتية، وكتابة الروايات.