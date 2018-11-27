شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف عبد الحكيم محمود رئيسا للخدمات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرار وزرايا يحمل رقم ١٦٤١ لسنة ٢٠١٨، بتكليف الدكتور عبدالحكيم محمود محمد على بالعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالاضافة لعمله كرئيس بحوث بالمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية بمركز البحوث الزراعية.

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