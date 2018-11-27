مصر | عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة انفجار فرن أسفل عقار بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة انفجار فرن أسفل عقار بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي مصدر أمني بالحماية المدنية بالجيزة، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الإجتماعي الفيسبوك، حول انفجار فرن، أسفل عقار بمنطقة الوراق ووجود إصابات جراء الانفجار، مطالبا وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر الأخبار.

كان تداول عددا من المواقع الإخبارية، انفجار فرن أسفل عقار بمنطقة الوراق، ما أسفر عن إصابة طفلين إصابات خطيرة، وتم نقلهما للمستشفي.