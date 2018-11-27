أخبار مصر | "المراغي": العلاقات بين مصر وقبرص تشهد تلاحما قويا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المراغي": العلاقات بين مصر وقبرص تشهد تلاحما قويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر، إن العلاقات التاريخية بين مصر وقبرص تشهد الآن تلاحم قوى بجانب اليونان في كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ما تشهده المنطقة من تحديات بسبب الإرهاب والتدخلات الخارجية فى شئون دول المنطقة، مشددا على الدور الريادى الذى يقوم به رؤساء مصر وقبرص واليونان من اجل تعظيم الاقتصاد الوطني في الدول الثلاث.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها جبالى المراغى، مع الوفد النقابي القبرصي برئاسة بامبليس كرياتس الأمين العام لاتحاد نقابات عمال قبرص والتى حضرها سعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد العام وممدوح محمدي الأمين العام المساعد.

وأكد "المراغي" أن مصر رغم حدوث أزمة اقتصادية عالمية إلا أنها استطاعت التغلب على هذه المشكلات من خلال إقامة المشروعات التنموية العملاقة التى توفر فرص عمل جديدة للشباب.

ومن جانبه قال بامبليس كرياتس الأمين العام لاتحاد عمال قبرص بحضور عضو الوفد بيريس بيرى مسئول العلاقات الخارجية: نحن نقدر الدعم المتواصل من الشعب المصري لقبرص منذ الرئيس جمال عبد الناصر ومكاريوس خلال النضال الطويل الذي يستهدف توحيد شبه الجزيرة القبرصية.

وأضاف نحن كتنظيم نقابي وكعمال فى قبرص نريد العيش فى سلام من خلال دولة فيدرالية بعيدة عن التدخلات الخارجية، وشدد على أهمية إقامة تكتل نقابى فى دول المنطقة وهذا يجب أن يكون فى زياراتنا لمصر ومعكم انطلاقة لتحقيق هذا الهدف.

وطالب الأمين العام بعودة المفاوضات فى الملف القبرصي الذى أهمل منذ عام فى سويسرا حيث يعيش العمال القبارصة من ظروف صعبة منذ 6 سنوات التى انخفض فيها النمو وارتفع معدلات الخصخصة التى استفاد منها الأغنياء، ومع ذلك فإن الحركة النقابية قوية ونحن نتفاوض بقوة للحصول على حقوق العمال وأن العام القادم 2019 سيكون الحاسم فى العلاقات الصناعية بقبرص خاصة مع رجال الأعمال فى مجالى السياحة والبناء.