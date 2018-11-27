أخبار مصر | اتحادا عمال مصر وقبرص يؤكدان التعاون الدولي المشترك في مجال التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحادا عمال مصر وقبرص يؤكدان التعاون الدولي المشترك في مجال التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اتحادا عمال مصر وقبرص على مواصلة التعاون المشترك فى مجالات التدريب العمالى والتنسيق فى المحافل والمؤتمرات الدولية بما يحقق السلام والاستقرار فى المنطقة، مؤكدان على التشاور المستمر وتبادل الخبرات الفنية التى من شأنها أن تحقق آمال وطموحات العمال فى البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع الوفد النقابى القبرصى برئاسة بامبليس كرياتس الأمين العام لاتحاد نقابات عمال قبرص، والتى حضرها سعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد العام وممدوح محمدى الأمين العام المساعد.