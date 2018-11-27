كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحكيم محمود رئيسا للهيئة العامة للخدمات البيطرية بقرار من وزير الزراعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، قرارا، اليوم الثلاثاء، بتكليف الدكتور عبد الحكيم محمود محمد علي مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية للعمل رئيسا للهيئة العامة للخدمات البيطرية. وجاء قرار التعيين بدلا من الدكتور إبراهيم محروس المنتهي مدته في 22 نوفمبر.

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | عبدالحكيم محمود رئيسا للهيئة العامة للخدمات البيطرية بقرار من وزير الزراعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .