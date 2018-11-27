أخبار مصر | وزير التعليم يفتتح المدارس الرسمية الدولية بالعبور.. ويؤكد: تجربة مميزة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يفتتح المدارس الرسمية الدولية بالعبور.. ويؤكد: تجربة مميزة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المدارس الرسمية الدولية بالعبور، تجربة مميزة، وأنهم سعداء بافتتاحها، لاتفتًا إلى أنه تم إنشائها في زمن قياسي.

وأضاف وزير التعليم على هامش افتتاحه للمدارس الرسمية الدولية بالعبور، أن هذه المدارس يوجد بينها شراكة وبين الدولة متمثلة في وزارة التعليم، وبين رابطة المدارس الخاصة والدولية.

وأشار إلى أنهم يحاولون عمل مجتمعي ويساهمون بخبراتهم في الإدارة وتدريب واختيار المعلمين وتنظيم مدارس عالية الجودة، وأن هذه الشراكة أخرجت منتج بجودة عالمية وأسعار مناسبة لما يقدم للتلاميذ في المدارس.