أخبار مصر | وكيل الأزهر يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بحرية الدين

استقبل الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد، القائم بأعمال وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، السيد جان فيجال، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لحرية الدين أو المعتقد، والوفد المرافق له.

وقال وكيل الأزهر إن الأزهر الشريف أصدر في عام 2012 وثيقة "الحريات الأساسية"، التي عكست انحيازه لحرية العقيدة والرأي والتعبير والبحث العلمي والفن والإبداع الأدبي.

وأشار إلى جولات ومبادرات شيخ الأزهر، التي تستهدف تعزيز قيم الحوار والسلام والتعايش بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، فضلا عن الدورات التدريبية التي ينظمها الأزهر للأئمة من مختلف دول العالم؛ لتأهيلهم من أجل مواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر لديهم.

من جانبه أعرب المبعوث الأوروبي عن سعادته بالتواجد في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن السلام أمر مهم لكل شخص وأمة، وأننا جميعًا متساوون في مسألة الكرامة وحرية الدين والمعتقد، بغض النظر عن اللون والجنس والدين، فالكل لديهم حقوق يجب عدم المساس بها.

وعقب اللقاء، زار المبعوث الأوروبي والوفد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، للتعرف على دوره فى التصدي لجماعات التطرف والرد على ما تبثه من أفكار تخالف تعاليم الإسلام الصحيحة.