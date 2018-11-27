أخبار مصر | ننشر أسماء الزملاء الفائزين بمسابقة مصطفى وعلي أمين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء الزملاء الفائزين بمسابقة مصطفى وعلي أمين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت جريدة أخبار اليوم، مساء اليوم، حفل توزيع جوائز مسابقة مصطفى وعلي أمين، عن الأعمال الصحفية التي نُشرت خلال عام 2017، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفاز بجائزة شخصية العام الصحفية الكاتب الكبير إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، وبجائزة المقال الصحفي الكاتب الكبير عباس الطرابيلي رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق.

فيما حصد الزميل الصحفي هشام كمال بجريدة "الجمهورية" جائزة الإخراج الصحفي مناصفة مع الزميل الصحفي أحمد شهاب بجريدة "الوطن" عن تطوير إخراج جريدة الجمهورية، بينما فاز بجائزة الكاريكاتير الفنان محمد عمر بمجلة "آخر ساعة".

وفاز بجائزة التحقيق الصحفي محمد وهدان وهيثم النويهي "الأخبار" عن تحقيق حوامل وأطفال مصر في خطر مافيا الاتجار في حقن RH"، وفاز بالمركز الثاني وشهادة تقدير ربيع السعدني من جريدة التحرير عن "أجهزة قياس السكر بالتأمين الصحي موت على نفقة الدولة"، وبالمركز الثالث وشهادة تقدير الصحفي محمد أبو ضيف "الوطن" عن غاز المنازل خطوط لتوصيل الموت.

وفي جائزة الحوار الصحفي، فاز بها مناصفة الصحفي سعيد على "الدستور" في سلسلة حوارات ضد الإرهاب، والصحفية إيمان حنا "اليوم السابع" عن حوارات في أمريكا حول ملفات التامر القطري، وفاز بشهادة تقدير علي عبدالرحمن "اليوم السابع"، وسلسلة حوارات مع أبناء قراء القرآن الكريم.

أما في فرع أفضل صورة صحفية، فاز بها المصور حازم محمد عادل "موقع مصراوس" عن صورة لحادث قطار خورشد بالإسكندرية، كما فاز بشهادة تقدير كل من علاء أحمد حسن "موقع مصراوي" عن صورة الموت وسط الحياة والمصور سامح أبو حسن "التحرير" عن صورة الجماهير تقتحم مران الأهلي.

وفي جائزة القصة الإنسانية، فاز بها مناصفة كل من الصحفي مجدي سلامة "الوفد" عن إعادة متعلقات مصري من إسرائيل، ورحاب لؤى "الوطن" عن موضوع أحدب يحمل ابنه على كتفه لعلاجه، وفي جائزة الانفراد الصحفي، فاز بها الصحفية صفاح صالح "المصري اليوم" عن رحلة لتغطية حرب داعش الأخيرة في سوريا والعراق، وأحمد المراغي "أخبار اليوم" عن فكرة إصدار مجلة الأخبار برايل.

وفي مجال التغطية الرياضية، فاز بالجائزة الأولى الصحفي عاطف عبدالواحد "الأهرام" عن موضوع "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا في أصوات انتخابية بالتزوير المريح"، وفاز بشهادة تقدير كل من الصحفي محمد سالمان "اليوم السابع" عن موضوع معاناة لاعبي الصم والبكم في أندية الأسوياء"، والصحفي محمد يحيى عطية "الوطن" عن مدارس الموهوبين رياضية اغتيال أبطال المستقبل.

كما تم تكريم الطالبة الأولى على قسم صحافة بأكاديمية أخبار اليوم آلاء أحمد صالح، والأول على قسم صحافة بكلية إعلام القاهرة ثروت السعيد.

يذكر أن أمانة الجوائز تلقت 283 عملًا من الصحفيين في جميع الصحف المصرية، منها 103 تحقيق صحفي، و72 حوارًا صحفيًا، و48 انفرادًا صحفيًا، و39 قصة إنسانية، و9 موضوعات للتغطية الرياضية، و12 صورة صحفية.