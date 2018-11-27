أخبار مصر | بحضور رؤساء التحرير.. توزيع جوائز مصطفى وعلي أمين للصحافة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور رؤساء التحرير.. توزيع جوائز مصطفى وعلي أمين للصحافة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت جريدة أخبار اليوم، مساء اليوم، حفل توزيع جوائز مسابقة مصطفى وعلي أمين، عن الأعمال الصحفية التي نُشرت خلال عام 2017 ، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حضر الحفل الكاتب الصحفي محمد الهواري رئيس مجلس أمناء الجائزة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، والكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، ولفيف من القيادات الصحفية والإعلامية.

يذكر أن أمانة الجوائز تلقت 283 عملًا من الصحفيين في جميع الصحف المصرية، منها 103 تحقيق صحفي، و72 حوارًا صحفيًا، و48 انفرادًا صحفيًا، و39 قصة إنسانية، و9 موضوعات للتغطية الرياضية، و12 صورة صحفية.