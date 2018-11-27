شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تُعلن جدول الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يأتى ذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل تحقيق نظام التقييم الجديد - الذي تم تطبيقه بالصف الأول الثانوي العام- للغايات المرجوة منه، وحرصًا من جانب الوزارة على إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام الطلاب؛ للتدريب على نظام التقييم الجديد والذي يعتمد على قياس مهارات الفهم، والتطبيق والمهارات العليا للتفكير، خاصةً في ظل اعتياد الطلاب خلال الأعوام الدراسية السابقة على نوعية ثابتة من أنماط التقييم.

كما أكدت الوزارة أنه لن يتم احتساب أى من نتائج الامتحان التجريبي ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي؛ على أن تحتسب النتيجة النهائية لطالب الصف الأول الثانوي العام في ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني، للموضوعات التي درسها الطالب في الفصل الدراسى الثانى.

وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة أن الامتحان التجريبي الثاني سوف يُعقد في نهاية شهر مارس من العام 2019 ليتضمن الموضوعات التي درسها الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى موعد عقد الامتحان.