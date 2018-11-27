شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل في حملة التقصي عن مرض «الفيلاريا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتور محمد حامد أبوزيد مدير عام الإدارة، والدكتور أحمد محمود عبدالحكيم مدير إدارة الملاريا والفيلاريا بالمديرية، في تنفيذ الحملة الليلية للتقصي عن مرض الفيلاريا بالتنسيق مع محطات الملاريا بمراكز «أولاد صقر، القرين، أبوحماد» والتي بدأت بقرية بني منصور التابعة لمركز أولاد صقر، وتم جمع 250 عينة عشوائية من المواطنين ويستمر عمل الحملة بهذه المراكز حتي 13/ 12/ 2018 .

ويعتبر مرض الفيلاريا وهو مرض يؤدى إلى تورم الساق والمعروف (بداء الفيل) ويتم عمل تقصي للمرض لاكتشاف الحالات المصابة مبكراً حيث أن المرض لا يظهر أي أعراض إلا بعد فترة لا تقل عن خمس سنوات ويكون علاجه صعب في هذه المرحلة .