شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر التنوع البيولوجي يبحث الاستثمار في الشعاب المرجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقدت على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ جلسة جانبية حول الاستثمار في الشعاب المرجانية والتي تأتي الجلسة تزامنا مع الاحتفال بالسنة الدولية الثالثة للشعاب المرجانية «IYOR». وتناولت الجلسة أهمية الاستثمار في الشعاب المرجانية والذي يساعد في تحقيق العديد من أهداف التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، ويعزز سبل العيش ويوفر العديد من الفوائد.

وتضمنت الجلسة عرض ثلاث قصص من مناطق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وجنوب شرق آسيا تناولت الإجابة على مجموعة من التساؤلات منها أين نحن من الشعاب المرجانية، وكيف تتغير مع مرور الوقت، وما هي الاستثمارات التي تجري في الشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها.

كما تم أيضًا خلال الجلسة تسليط الضوء على إطلاق شراكة لإنقاذ الشعاب المرجانية من الانقراض شبه الكامل بحلول منتصف القرن.

كما ناقش المشاركون بالجلسة منهجية تقدير تكلفة الأضرار بالشعاب المرجانية وتزايد الوعي بالحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر وضرورة تعاون الجميع للقيام بخطوات واسعة في إنقاذ الشعاب المرجانية لتحقيق عوائد واضحة من الاستثمارات في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من ١٧- ٢٩ نوفمبر الجاري تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.