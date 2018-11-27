شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الأزهر قلعة حماية القرآن والسنة.. والشعب غيور على دينه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزهر الشريف ودور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بحماية السنة ووجوب الدفاع عنها، لأنها المصدر الثانى للتشريع الثانى، يجعلهما بحق القلعة الحصينة للدفاع عن الدين.

وتابع «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «كلمة فضيلة الإمام الأكبر، في احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، هي أكبر دليل على أن هذا الدين يحمى برجال لا يخشون لؤمة لائم».

وأشار «الجندى»، إلى أن الشعب المصرى غيور على دينه، ويمارس حريته الدينية ويقدس النصوص القرآنية بغير وصاية، مؤكدا أن الشعب انحاز إلى حريته وإيمانه في آن واحد.