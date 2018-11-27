شكرا لقرائتكم خبر عن كشف أثري جديد بدهشور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة في جنوب شرق هرم الملك أمنمحات الثاني، بمنطقة دهشور الأثرية في الكشف عن عدد من الدفنات الأثرية بداخلها توابيت.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة، في بيان، الثلاثاء، إن البعثة بدأت أعمالها في أغسطس الماضي وتم العثور على دفنات بها ثماني توابيت مصنوعة من الحجر الجيري داخلها مومياوات مغطاة بطبقة من الكارتوناج الملون على شكل آدمي. وأشار إلى أن 3 منها في حالة جيدة من ترجع إلى العصر المتأخر.

وذكر أن التوابيت موجودة الآن بالمخزن للترميم كما تم عرض صورها على لجنة سيناريو العرض المتحفي لوضعها ضمن سيناريو العرض المتحفي لبعض المتاحف الأثرية التي تنشئها وزارة الآثار داخل مصر.

كشف أثري جديد بدهشور

كشف أثري جديد بدهشور

كشف أثري جديد بدهشور

كشف أثري جديد بدهشور