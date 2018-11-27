شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات بفرض رسوم استيراد على الذرة المستوردة لدعم الإنتاج المحلي من المحصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبحث وزارة الزراعة مقترحات لفرض رسوم على استيراد الذرة الصفراء من الخارج للإستفادة منها في دعم مزارعي الذرة الشامية في مصر تشجيعا لهم على التوسع في زراعة الذرة الصفراء للحد من زراعات الأرز المخالفة وتوفير مياه الري وحل مشاكل اختناقات المياه بمناطق نهايات الترع.

وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، ان المقترحات تستهدف توجيه رسوم الاستيراد على إجمالي إستيراد الذرة الصفراء من الخارج والبالغة 8 ملايين طن، بفرض 100 جنيه كحد أدني لتوفير 800 مليون جنيه يمكن توجيهها لمزارعي الذرة خلال موسم الزراعة الصيفي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه حث الفلاحين على التوسع في زراعة الذرة وحل مشاكل تسويق المحصول.

وأضافت المصادر، إنه من المفارقات ان تقوم بعض الجهات من التعاونيات الزراعية بإستيراد الذرة من الخارج، بدلا من تمويل شراء الذرة من الفلاحين رغم أنهم يمثلون المزارع المصري، مشيرة إلى أن إعتماد رسوم إستيراد الذرة الصفراء يساهم في تنمية وتطوير زراعة المحاصيل الصيفية المنافسة للأرز.