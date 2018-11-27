شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمى يفتتح المؤتمر العربى للنباتات الطبية والعطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور مبارك المجذوب أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، والمهندس عبد الخالق فرحات أمين رابطة النباتات الطبية والعطرية، فعاليات المؤتمر العربى الثانى لرابطة النباتات الطبية والعطرية بمدينة العين السخنة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية وبالتعاون مع الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى.

وفى كلمته، سلط رئيس الأكاديمية الضوء على جهود الأكاديمية فى الحفاظ وصون توثيق وحسن استغلال الثروات الطبيعية من النباتات الطبية والعطرية، وأشار إلى موسوعة النباتات الطبية التى أطلقتها الأكاديمية وتم بالفعل توثيق وحصر وعمل بصمات وراثية مرجعية لأكثر من 500 صنف نباتى من النباتات الطبية المصرية وذلك بالتعاون مع المركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية، وأن الموسوعة طُبعت بالفعل.

كما أشار إلى جهود الأكاديمية فى الحفاظ على الثروات الطبيعية الوراثية وحقوق الحضارة المصرية وإطلاق الأكاديمية لمبادرة حقوق الحضارة لبناء حضارة وكيف أن الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومركز فاروق الباز للتنمية المستدامة بالجامعة البريطانية يعملان من أجل المطالبة بحقوق مصر من كل الجهات العالمية التى تستغل التراث والحضارة المصرية للتربح منها سواء كان بالنسخ أو التقليد أو استخدام الاسم مثل الأقصر، وإن الأكاديمية بصفتها المسئولة عن مكتب براءات الاختراع المصرى والراعى لحقوق الملكية الفكرية ستثير القضية فى المحافل الدولية، ولا يجوز أن تحمى قوانين الملكية العالمية علامات تجارية لمأكولات وأحذية وتنتهك فى نفس الوقت حقوق أعظم حضارة إنسانية، نريد جزء من الأرباح التى يتحصلون عليها من الاستغلال التجارى لمواردنا وسنستخدم هذه الأموال للحفاظ وصيانة وتطوير هذا الإرث البشرى لمصلحة البشرية.

من جانبه، صرح الدكتور محمد رمضان راضى رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يعد منصة سنوية تجمع الباحثين والخبراء وطلاب الدراسات العليا والأطراف المعنية والجهات الفعالة الرئيسية فى مجال بحوث النباتات الطبية والعطرية والمسئولين من الدول العربية لتبادل المعرفة والخبرة ونقل التكنولوجى، وأضافت الدكتورة مى علام أمين عام المؤتمر أن المؤتمر هذا العام هو الأكبر واجتمع فيه باحثون وخبراء من الجامعات ومعاهد البحوث والمراكز وشركات الصناعات الصيدلانية والطبية والبيولوجيا من الدول العربية مصر والسودان والأردن والعراق وتونس والجزائر والمغرب واليمن.

ويستعرض المؤتمر آخر الأبحاث فى مجال زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والطرق الحديثة فى مجال العلاج بالنباتات الطبية ومستخلصاتها فى مجال التصنيع الدوائى، كما يتناول المؤتمر طرق حفظ وتوصيف وتوثيق المصادر الوراثية للنباتات الطبية فى الوطن العربى، كما عُرض بالمؤتمر 85 بحثا ما بين محاضرات وملصق بحثى.