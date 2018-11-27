شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة للنواب: ندرس العمل بالمجمعات الصناعية والمشروعات الصغيرة تحظى باهتمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام الدولة، وأن هناك تحول مؤسسى فى هذا الملف تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأن الدولة تعتمد أساسا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار نصار، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد مقوم أساسى ومغذى للصناعات الثقيلة، لافتا لوجود مشكلة كبيرة فى توفير مدخلات الصناعة بدلا من استيرادها من الخارج، وهناك اتجاه مباشر للتوسع فى قاعدة المصنعين.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا دراسة العمل بالمجمعات الصناعية، لتفرغ صاحب العمل للتحديات وسوق العمل، بالإضافة إلى أن هناك اهتمام بالصناعات الأقرب للحرف لتوفير الانتاج وتوفير فرص العمل وخاصة المهتمين بالصناعات متناهية الصغر القائمة على عمالة المرأة.