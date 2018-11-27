شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، إجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات .
وكانت الحكومة قد وافقت في إجتماعها الأخير على معاملة ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الموافق 2/11/2018، واستهدف حافلة كان يستقلها عدد من الاسر المصرية القبطية في الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي بالصرف حسب كل حالة (وفاة-إصابة).
شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .