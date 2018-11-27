شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، إجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات .

وكانت الحكومة قد وافقت في إجتماعها الأخير على معاملة ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الموافق 2/11/2018، واستهدف حافلة كان يستقلها عدد من الاسر المصرية القبطية في الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي بالصرف حسب كل حالة (وفاة-إصابة).