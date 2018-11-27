شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة يتسبب فى قطع المياه عن هضبة الأهرام وآخر فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن اضطرار شركة مياة الشرب والصرف الصحى لقطع المياه عن مناطق هضبة الأهرام ومساكن الشباب ومساكن الضباط وآخر فيصل لحدوث كسر بخط مياه قطر 1000مم القادم من 6 أكتوبر . وأضافت المحافظة، فى بيان لها منذ قليل، أن أعمال الإصلاح تجرى الآن وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء منها.

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