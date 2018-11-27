شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لـ"الحكومة": أتمنى أن تسيروا بنفس خطى الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشروعات الهامة التى يطلقها، وفى مقدمتها مشروع المليون ونصف فدان الذى يجرى على قدم وساق، مشيرًا إلى أن مصر نجحت بامتياز وقدمت نموذجًا فى التصدى لقطع التيار الكهربائى وأصبح لدينا فائض وهناك دول تسعى للاقتداء بالتجربة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، لنظر طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور عمرو نصار.

وطالب عبد العال، الحكومة بأن تسرع فى تطبيق برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسيما فيما يتعلق بقطاعى الصناعة والزراعة بالإضافة إلى المجالات الحيوية الأخرى.

وقال رئيس مجلس النواب: " لماذا لا تُسرع الحكومة فى الخطى التى تسير بها، دائما هناك فجوة بين الخطى التى يقوم بها الرئيس والحكومة وأتمنى أن تسرع الحكومة فى خطاها".

وفى سياق منفصل، طالب المهندس محمد ذكى السويدى، عضو مجلس النواب، ورئيس اتحاد الصناعات بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع والوحدات الإنتاجية بشكل عام، مقترحًا أن تنظر لجنة الصناعة بمجلس النواب هذا الطلب.