مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 11 طالبا بحادث تصادم بالطريق الزراعى بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصين مصرعهما فيما أصيب 17 آخرين بينهم 11 طالب فى حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعى فى المنيا.

وتلقى اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إخطارا من غرفة العمليات بمصرع 2 وإصابة 17 بينهم 11 طالبا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص "7236 "ن-ا-د" وسيارة ربع نقل 163"ط ف-م" مصر بالطريق الزراعى مصر –أسوان بين قريتى سفاى وأتليدم التابعتين لمركز أبوقرقاص.

تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.

وكلف المحافظ مديرى الصحة والتضامن برعاية أسر الضحايا والمصابين وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.