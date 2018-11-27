مصر | مفاجآت في مرافعة دفاع المتهم "أكرم الدفاق" برشوة محافظة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في مرافعة دفاع المتهم "أكرم الدفاق" برشوة محافظة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت هيئة الدفاع عن المُتهمين في القضية المعروفة بـ"رشوة محافظة الإسكندرية" مرافعات الدفاع عن المتهمين، بمرافعة المُتهم أكرم الدفاق.

وطلب الدفاع التفضل بالبراءة تأسيسًا على الدفع بطلان الدليل المستمد من المحادثات الهاتفية المسجلة عبر هاتف المتهم السابع لصدوره بناء على إجراء باطل، تمثل في تجاوز نطاق الإذن الصادر من النيابة بتاريخ 30 مايو 2017 ولم يشمل المُتهم السابع، واستطالة البطلان كافة إجراءات التالية وشهادة القائم به، وفق ما أكده الدفاع.

ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة التزوير في المحرر محل الاتهام لأنه لم يقع في جزء من أجزاء المحورية التي اعد المحرر لإثباتها، لأن محضر المعاينة لم يعد لبيان ما إذا كانت المنشأة قائمة بالتشغيل من عدمه، وإنما أعد هذا المحضر لبيان مدى توافر الاشتراطات البيئية.

وتمسك الدفاع بانتفاء التزوير في حق المُتهم لأن علم جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بأمر تشغيل المنشأة كان ثابتًا ثبوتًا يقينيًا قبل تحرير هذا المحضر، ودفعت المرافعة بانتفاء القصد الجنائي في حق المُتهم وأنه قصد بإضافة الحرق محل الاتهام هو استدراك الاستيفاء المتعلقة بضرورة التعاقد مع هيئة الصرف الصحي.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمون، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.

كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (داون تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه