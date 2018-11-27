مصر | حبس 3 إداريين 5 سنوات بقضية وفاة "طبيبة المطرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 إداريين 5 سنوات بقضية وفاة "طبيبة المطرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، بمعاقبة 3 إداريين بمستشفى المطرية بالحبس 5 سنوات بتهمة الإهمال والتقصير ما تسبب في وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقا بالكهرباء، وقضت المحكمة كذلك بتبرئة متهمة في القضية.

ووجهت النيابة، إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي، مما نتج عنه وفاة طبيبة.

والمتهمون هم كل من؛ كبير مهندسي الهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد مسئول أعمال التطوير بمستشفى المطرية وملحقاتها، نائب مدير مستشفى المطرية التعليمي للخدمات، مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المختص بأعمال الصيانة، ورئيس شئون المقر بالمستشفى.

واستمعت النيابة إلى أقوال إحدى الطبيبات من زميلات المتوفاة التي أكدت أنها قامت بمعاينة جثة زميلتها، وشاهدت آثار حروق ناتجة عن صعق كهربائي في جسدها، فأمرت النيابة بإعادة استدعاء باقي الطبيبات الشاهدات على الواقعة للاستماع لأقوالهن مرة أخرى، وجاء في التقرير الطبي المبدئي، أن الجثة تعود لـ"سارة أبو بكر" 34 سنة، طبيبة، وتبين أنها توفيت نتيجة إصابتها بفشل في جميع الوظائف الحيوية للجسم، واتساع حدقتي العين ووجود جرح أسود اللون في منطقة الفخذ الأيسر.