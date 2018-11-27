مصر | الدفع بـ4 سيارات حماية مدنية للسيطرة على حريق هائل بالعجوزة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ4 سيارات حماية مدنية للسيطرة على حريق هائل بالعجوزة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشب منذ قليل حريق هائل بمركز علاج طبيعي، الكائن بالعقار المجاور لبنك عودة على كورنيش النيل بالعجوزة، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية.
وتم الدفع بـ 4 سيارات من الحماية المدنية، وتم السيطرت على الحريق، فيما توجه البحث الجنائي للتاكد على عدم وجود أي شبه جنائية.
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