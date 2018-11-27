أخبار مصر | علي عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. والانعقاد 9 ديسمبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. والانعقاد 9 ديسمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على أن يعود البرلمان للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 من شهر ديسمبر المقبل.

وناقشت الجلسة العامة، عددا من الأدوات الرقابية الموجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى التضامن الاجتماعى غادة والى، والتجارة والصناعة عمرو نصار، حيث يواجه المجلس "والى" بنحو 30 طلب إحاطة، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة وطلبات المناقشة العامة حول منظومة المعاشات.