أخبار مصر | ماذا قال "عبدالعال" عن رفض البرلمان طلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال "عبدالعال" عن رفض البرلمان طلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إن البرلمان يتخذ قراراته بشأن طلبات رفع الحصانة المقدمة إليه أحكام الدستور والقانون، قائلًا: "يوم ما يجى طلب برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك أو غيره من النواب مستوفى الشروط الشكلية والموضوعية فأن المجلس سيتصدى لها ويرفع الحصانة".

يذكر أن مجلس النواب خلال الجلسة رفض رفع الحصانة عن طلب النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

وقام النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بعرض تقرير اللجنة التشريعية، الذى انتهى إلى رفض طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك المقدم من النائب العام، مؤكدًا أن اللجنة تبين لها أن بين رئيس نادى الزمالك ومقدم البلاغ ممدوح عباس قضايا متداولة وشكاوى مما يؤكد الكيدية.