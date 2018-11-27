أخبار مصر | "المحرصاوي" يطمئن على أطفال "الشفة الأرنبية" بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحرصاوي" يطمئن على أطفال "الشفة الأرنبية" بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بزيارة أطفال مصر الذين أجريت لهم عمليات جراحية لإصلاح التشوهات الخلقية بمركز الأزهر لعلاج وتجميل الشفة والحلق بكلية طب الأسنان بنات الأزهر بالقاهرة والتي قام بإجرائها وفد من الخبراء الكوريين بمقر مستشفي جامعة الأزهر التخصصي.

ورافق رئيس جامعة الأزهر خلال الزيارة الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر، والدكتور مصطفي عبد الغنى، عميد كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة. والدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفي جامعة الأزهر التخصصي.

وأكد رئيس الجامعة، بهذه المناسبة، حرص مؤسسة الأزهر الشريف ودورها المشهود في تخفيف المعاناة ورسم البسمة على وجوه أطفال مصر من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر هي رعاية وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية الأولى بالرعاية.

وأوضح، أن هذه العمليات تجرى في إطار مبادرة بعنوان "اضحك - ابتسم - لست وحدك"، قام بها مركز الأزهر لعلاج وتجميل الشفة والحلق بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بالتعاون مع جامعة بدر، وبرعاية بيت الزكاة المصري، قام بإجراء العمليات الجراحية وفد من الخبراء الكوريين بالمجان ودون تحمل الأسر لأية تكاليف مالية.