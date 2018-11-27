أخبار مصر | "علاقة الإعلام الغربي بالأحداث السياسية في مصر".. دكتوراه بإعلام الأزهر

حصل الباحث محمد سيد ورداني على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في رسالته التي جاءت تحت عنوان "أطر معالجة الصحافة الإلكترونية الغربية للأحداث السياسية في مصر بعد 30 يونيو 2013 دراسة تحليلية مقارنة"، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وأشرف عليها عبد الصبور فاضل عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر السابق، والدكتورة نجوى كامل وكيل الإعلام جامعة الأزهر الأسبق، وناقشها الدكتور ايناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، والدكتور عرفه عامر وكيلة كلية الإعلام الأسبق جامعة الأزهر.

وأضاف الباحث في تصريحات صحفية: جاء اختياري للمشكلة البحثية متسقًا مع أهمية الموضوع الذي تتناوله، حيث تتجمع تلك الأهمية في محورين مهمين، الأول: أهمية مصر المعروفة جغرافيًا وتاريخيًا ولا سيما في ظل ما مرت به من حراك سياسي وتحولات ديمقراطية في السنوات القليلة الماضية وهو ما تعرضت له الدراسة.

وأضاف: المحور الثاني والذي يضفي على البحث أهميةً خاصةً، فإنه يتمثل في عينة الدراسة التي تضم صحفًا لها قوتها وتأثيرها في الرأي العام العالمي، بل إنها تمثل سياسات متنوعة قد تعكس موقف الدول التي تصدر منها تلك الصحف مما وقع في مصر إبان فترة الدراسة.

وجاءت إشكالية البحث والتي تناقش تناول الصحافة الإلكترونية الغربية للأحداث السياسية في مصر بعد 30 يونيو 2013، وكيف تعاملت الصحف الإلكترونية الغربية مع الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال فترة الدراسة، وبالتحديد في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2015، من خلال رصد وتوصيف الأطر التي استخدمتها صحف "واشنطن بوست الأمريكية، الإندبندنت البريطانية، لوموند الفرنسية" كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة، في معالجتها لتلك الأحداث، والتي أحدثت تطورات نوعية في المشهد السياسي المصري.

واستطرد الباحث في عرضه لبيان دراسته قائلا: السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذه الفترة؟؟.

وأجاب قائلا: إنه قبل البدء في هذه الدراسة قام الباحث مبدئيا بإجراء دراسة استطلاعية خلال هذه الفترة الزمنية المحددة، وقد بيّنت هذه الدراسة أن تلك الفترة حوت العديد من الأحداث والتطورات في المشهد السياسي المصري، خاصة ما مرت به مصر من تحولات ديمقراطية واستحقاقات انتخابية في أجواء كان الإعلام الغربي، بل والأنظمة الغربية يترقبون الموقف في مصر.

وتناول الباحث هذا الموضوع من خلال طرح مجموعة من التساؤلات ومجموعة من الفروض سعى الباحث من خلال الإجراءات المنهجية المتبعة للإجابة على تلك التساؤلات وإثبات صحة وعدم صحة تلك الفروض، كان من أهم هذه الأسئلة، التساؤل حول درجة اهتمام الصحف الإلكترونية الغربية بتناول الأحداث السياسية في مصر، ونوعية القضايا التي تركز عليها، والأطر التي استخدمتها في تغطية تلك الأحداث، وكيف اختلفت المعالجة الإخبارية للأحداث والقضايا السياسية التي حدثت في مصر بين الصحف الغربية –عينة الدراسة-؟

وأكد أنه بعد تحليل مضمون الصحف الإلكترونية الغربية وبالتحديد التناول الإخباري للتطورات السياسية المصرية خلال فترة الدراسة باستخدام أداة تحليل المضمون، توصلت الدراسة إلى أن هذه الصحف لم تغفل كثيرا من الأحداث السياسية التي شهدها الشارع المصري، وإنما عاشت أحداثها في توقيت وقوعها، لكنها في الوقت نفسه وجّهت أدواتها الصحفية في تقديم تلك القضايا ووصف تلك الأحداث للقارئ حسب توجهاتها التي تتفق مع سياساتها التحريرية، وذلك من خلال التركيز على بعض تلك الأحداث كالمحاكمات وغيرها من الأحداث التي تُظْهر وجود صراع داخلي، بينما تجاهلت أخرى كالتحولات الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية، والإعلان عن بعض الخطط الاستراتيجية التنموية التي بدأت الدولة تنفيذها في هذه الفترة.

وأظهرت نتائج الدراسة إسراف الصحف الإلكترونية الغربية في تأطير الأحداث السياسية في مصر بإطار "الصراع" أثناء تقديمها تلك الأحداث للقارئ، من خلال إبراز وجود صراع مستمر بين طرفين رئيسين، الأمر الذي يقدم صورة للقارئ والرأي العام العالمي بأن المشهد المصري في صورة ملتهبة وغير مستقرة، وهنا ظهرت صحيفة "لوموند" من أكثر صحف الدراسة استخدامًا لهذا الإطار و "الإندبندنت" هي الأقل.