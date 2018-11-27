أخبار مصر | رئيس "أفريقية النواب" يستقبل سفير دولة الكاميرون (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "أفريقية النواب" يستقبل سفير دولة الكاميرون (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بالسفير محمدو لبرنغ سفير دولة الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي.

ورحب رضوان بالسفير، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الكاميرونية، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين برلماني البلدين.

ومن جانبه، أثنى السفير لبرنغ، على حسن استقبالة بمجلس النواب المصري عامة وبلجنة الشئون الأفريقية خاصة، مؤكدا أن جمهورية الكاميرون تنظر إلى مصر كدولة شقيقة لما يربط البلدين بعلاقات تاريخية وثيقة.

وأوضح رئيس اللجنة، أن حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وسوف نسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادته بما يتناسب مع حجم العلاقة بين الدولتين، وأنه يجب استغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي كخطوة لإعادة بناء التعاون المثمر بين الدول الأفريقية.

وأكد السفير، أن بلاده تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، خاصة وأن العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين تمر بحالة من الازدهار، وأشاد بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه الشعب المصري من أجل وضع مصر في الصورة التي تليق بها كأحد أهم دول القارة.

وعن اجتماع اللجنة العليا المشتركة أفاد السفير بأن آخر اجتماع لها كان عام 2010، وكان من المزمع عقدها مرة أخرى في مصر ولكن تم تأجيلها نظرًا لظروف البلاد، وأن اللجنة سوف تعقد في مارس القادم، وأن الكاميرون بحاجة إلى التعاون مع مصر في عدة مجالات مثل مكافحة الإرهاب فنحن نسعى إلى هدف واحد وهو القضاء على الإرهاب، ومجال الزراعة حيث تمتلك إمكانيات كبيرة في هذا المجال، والمنح الدراسية خاصة في المجالات العلمية.

وفي ختام اللقاء أكد رئيس اللجنة على أن مصر تحرص على التعاون مع كافة دول القارة الأفريقية.