أخبار مصر | "البرلمان" يرفض طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرلمان" يرفض طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن طلب النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

وقام النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بعرض تقرير اللجنة التشريعية، الذى انتهى إلى رفض طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك المقدم من النائب العام، مؤكدًا أن اللجنة تبين لها أن بين رئيس نادى الزمالك ومقدم البلاغ ممدوح عباس قضايا متداولة وشكاوى مما يؤكد الكيدية.