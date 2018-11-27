شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. السيسي يودع ولى العهد السعودى بمطار القاهرة بعد انتهاء زيارته لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يودع ولى العهد السعودى بمطار القاهرة بعد انتهاء زيارته لمصر.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

قال عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى، إن العلاقات بين الدولتين تاريخية ووطيدة، مؤكدا حل أغلب مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر.

أعلن مسئولو مكتب سلامة النقل الأسترالى، أن أحد الطيارين كاد يتسبب فى كارثة طيران عندما نام وترك الطائرة تحلق بالوضع الآلى وعندما استيقظ اتضح أنه قام بالمرور فوق المطار وتخطاه.

أكد عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودى، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة الى مصر، هى امتداد لتاريخ طويل من العلاقات الصادقة.

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إعداد منهج موحد لـ 17 الف حضانة تابعة للوزارة ، مشيرة الى أن المنهج سوف يركز على مهارات الطفل والمعارف والسلوكيات .

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة حقيقة منع الجماهير من حضور مباراة الأهلى أمام المقاولون العرب المقرر لها اليوم ضمن الأسبوع الـ16 للدورى، حيث أكد أن هناك قرار بمنع التذاكر فى مباريات القطبين الأهلى والزمالك والاكتفاء بالدعوات لأعضاء النادى من الجمعية العمومية.

أرسلت المواطنة هبة على شكوى إلى خدمة شكوتك بصوتك التى أطلقها ”الخليج 365”، قالت فيها إن إحدى المدارس فى محافظة الإسماعيلية تقوم يوميا بتشغيل أغانى مهرجانات فى حوش المدرسة طوال اليوم الدراسى.

غادر مطار القاهرة الدولى منذ فليل صاحب السمو الملكى محمد بن سلمان ولى العهد السعودى عقب زيارة عقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى كان فى وداعه بمطار القاهرة.

التقطت كاميرا مراقبة بحي سنجكتبه في مدينة إسطنبول لحظة تحطم الطائرة المروحية العسكرية التابعة للقوات الجوية التركية يوم أمس الإثنين.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الشرطة تكثف من جراءتها للقبض على 6 مراهقين إسرائيليين تناوبوا على اغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 عاما.

قضت محكمة ألمانية اليوم، الثلاثاء، بحبس سيرجى دبليو البالغ من العمر 29 عامًا والمتهم بتفجير حافلة فريق بوروسيا دورتموند لمدة 14 عامًا.

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم مراجعة وضع المستحقين وغير المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بدقة، وإن كانت هناك أخطاء قليلة فالوزارة تستقبل أى ملاحظات أو تظلمات ويتم فحصها.

بنظرة مستقبلية طموحة ووعى بأن المرأة شريك رئيسي، وأحد المكونات الأساسية فى المجتمع، اتخذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ وصوله إلى منصب ولى العهد قرارات جريئة واستطاع أن يحطم التابوهات، وينتصر للمرأة فى الحصول على حقها، إيمانا منه بأنه المرأة هى نصف المجتمع.

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة فى جنوب شرق هرم الملك أمنمحات الثانى بمنطقة دهشور الأثرية فى الكشف عن عدد من الدفنات الأثرية بداخلها توابيت.

يستعرض "دوت مصر" أهم المعلومات حول الخدمات الطارئة المجانية التى تقدم للجمهور بالوحدات الصحية .

دعا الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إلى تعاون وسائل الإعلام المصرية والسعودية من خلال مشروع "نيوم" العملاق، مشيدًا برؤية المملكة الاستثمارية والتنموية الدافعة لإطلاق هذا المشروع الاستراتيجى المهم.

تتعمد جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها تغافل جرائم الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان بحق الإسلام والمسلمين، فى وقت يزعمون فيه أنهم حراس الإسلام ويدافعون عنه، لكن جرائم "أردوغان" بحق الإسلام كشف عن وجههم الحقيقى كتجار للدين.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان وافق على 400 قانون، موضحًا أن قانون الإدارة المحلية كان مشتبكا مع أكثر من وزارة وتم حل الاشتباك وأصبح جاهزا للمناقشة، متابعًا: "أى قانون يمكن أن يتم لو فيه إرادة، وأنا أشيل العبء عن الخزانة العامة"، لافتا إلى ضرورة إدارة أموال المعاشات إدارة اقتصادية.

تصدرت زيارة ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، صحافة المملكة العربية السعودية التى أبرزت على أغلفة صفحاتها الأولى حفاوة الاستقبال المصرى لاسيما استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمير الشاب أثناء وصوله مساء امس.

حالة من الصمت المريب من قبل المجتمع الدولى، بجانب تجاهل إخوانى لتزايد حملات القمع والانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد شعبه، فى الوقت الذى نجد فيه تلك المنظمات توجه تقاريرها التحريضية ضد مصر ودول المنطقة.