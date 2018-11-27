شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ "شكوتك بصوتك"..مستشفى بنها تنهى أزمة مريض بسبب "كراسة التأمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، أن مشكلة المواطن أحمد دياب على ، المقيم بقرية العبادلة مركز طوخ بالقليوبية، والذي تم حجزه بسبب كراسة " التأمين الصحى "، لا تخص مستشفيات جامعة بنها بصورة مباشرة، حيث يعاني صعوبات في استخراج المستندات التي تدل على خضوعه لمظلة التأمين الصحي.

وتابع "عبد العظيم" لـ ”الخليج 365”، أنه بالنسبة لمستشفيات بنها الجامعية ، فالموضوع له شقين الأول طبي وهو ما ليس له أي مشكلة حيث تم عمل العملية الجراحية والتدخل اللازم في اليوم التالي لحجز المريض ، أما الشق الإداري وهو أنه حرصا من إدارة الجامعة وإدارة المستشفى على تنمية مواردها الذاتية في سبيل تحسين الخدمة تقوم الإدارة باسترداد نفقات العلاج بالمستشفى بإدراج أي مريض تحت شريحه من شرائح ثلاثة لا رابع لها، إما علاج اقتصادي بأجر مباشر أو علاج على نفقة الدولة أو علاج تابع للتأمين الصحي.

وتابع، أنه بالنسبة لحالات التأمين الصحي لو كان العملية اختيارية يمكن تحديد موعدها يقوم المريض باستيفاء الاوراق قبل العملية ، أما عمليات الطوارئ كما هو حال صاحب الشكوى يتم اجراءها بدون أى تأجيل او انتظار ويعالج المريض مجاني في أول 48 ساعة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وبعدها يلتزم المريض أو ذويه باستيفاء اوراق التأمين الصحي لضمان استرداد نفقات العلاج لصالح المستشفى ولكن يبدو في حالة المريض أنه متعثر في استيفاء الاوراق من هيئة التأمين الصحي ، وتم التواصل مع مستشفي التأمين الصحى ببنها واستقصاء الوضع وحل مشكلة المريض، وسيتم خروجه مساء اليوم الثلاثاء.