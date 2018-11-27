شكرا لقرائتكم خبر عن النقل البحري وأكاديمية الموانئ بالدمام توقعان إتفاقية تعاون مشترك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية اتفاقية لتقديم الخدمات الفنية والتدريبية والتعليمية والإستشارية وورش العمل بمركز التدريب البحري بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وقع الإتفاقية كل من الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسيد حسن الحربي رئيس أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية ، وذلك بحضور وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ووزير النقل السعودي الدكتور نبيل بن محمد العامودي .
وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية على أهمية هذه الإتفاقية والتي تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية للأكاديمية، مشيراً إلى أنه من خلال هذا التعاون نعمل على إثراء الشراكات الإستراتيجية مع جميع المؤسسات بوصف الأكاديمية بيت خبرة عربي في البحوث والإستشارات والتدريب.
وأوضح «عبدالغفار»، أن الغرض من الإتفاقية هو تقديم الدعم الفني في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب المتخصص والاستشارات في أعمال الموانئ والأعمال المساندة التابعة لها والأعمال البحرية بشكل عام وتدريب ذوي العلاقة من منسوبي الموانئ من بحارة وتجار ووكلاء سفن ومخلصي بضائع وشركات الشحن والتفريغ وقطاع البترول وقطاعي الصناعة والتجارة والمجتمع المدني والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بأعمال الموانئ والنشاط البحري بشكل عام بالمملكة العربية السعودية .
وأضاف رئيس الأكاديمية: إن الإتفاقية تهدف إلى تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية في المجالات البحرية وفق الأساليب العلمية الحديثة وكذلك تقديم الإستشارات البحرية واللوجيستية والهندسية المتعلقة بجميع الأعمال المذكورة عالية، وعقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل ذات العلاقة باعمال الموانئ والنقل البحري.
كما تلتزم الأكاديمية العربية بإعداد المناهج والبرامج التدريبية والدراسية وتوفير المذكرات والكتب اللازمة لذلك طبقا للمستويات العالمية في مجال النقل البحري والمجال التقني، إلى جانب توفير أعضاء هيئة التدريس والتدريب اللازمين حسب الحاجة لتنفيذ هذه البرامج بمستوى متميز وإصدار الشهادات وتقديم الدعم الفني اللازم لمعادلة الشهادات الصادرة من أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كافة التخصصات والبرامج المعتمدة برخصة التدريب الخاصة بمعهد أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية العالي للتدريب حيث يحصل المتدرب السعودي على ميزة نسبية وهى حصوله على شهادة دولية من منظمة عالمية لها سمعتها وخبراتها في الأوساط البحرية العالمية يستطيع من خلالها المتدرب السعودي العمل بها والمنافسة وبقوة وخبرة في منظومة صناعة النقل البحري العالمية بل وإستكمال المسار التعليمي من خلال هذه المؤسسات التعليمية البحرية الدولية
بينما يلتزم معهد أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية العالي للتدريب بتقديم كافة التسهيلات اللوجيستية اللازمة داخل المملكة العربية السعودية ومن بينها إستخراج تأشيرات الزيارة والإقامة اللازمة للكوادر الوظيفية من جمهورية مصر العربية وغيرها
وأعرب حمدي المحمدي الحربي رئيس أكاديمية الموانئ عن إعتزازه بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عبر تقديم أحدث الخدمات الفنية والتدريبية والتعليمية والإستشارية وورش العمل بمركز التدريب البحري بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
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