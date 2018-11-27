شكرا لقرائتكم خبر عن النقل البحري وأكاديمية الموانئ بالدمام توقعان ‏إتفاقية تعاون مشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية‎ ‎‏اتفاقية ‏لتقديم الخدمات الفنية والتدريبية والتعليمية والإستشارية وورش العمل بمركز التدريب البحري بميناء الملك ‏عبدالعزيز بالدمام‎. ‎

وقع الإتفاقية كل من الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج‎ – ‎‏ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم ‏والتكنولوجيا والنقل البحري، والسيد حسن الحربي رئيس أكاديمية الموانئ للدراسات ‏البحرية والتقنية‎ ‎،‎ ‎‏ وذلك بحضور وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، والفريق مهاب مميش ‏رئيس هيئة قناة السويس، ووزير النقل السعودي الدكتور نبيل بن محمد العامودي .‏

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية على أهمية هذه الإتفاقية والتي ‏تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية للأكاديمية، مشيراً إلى أنه من خلال هذا التعاون نعمل على إثراء ‏الشراكات الإستراتيجية مع جميع المؤسسات بوصف الأكاديمية بيت خبرة عربي في البحوث والإستشارات ‏والتدريب.‏

وأوضح «عبدالغفار»، أن الغرض من الإتفاقية هو تقديم الدعم الفني في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب ‏المتخصص والاستشارات في أعمال الموانئ والأعمال المساندة التابعة لها والأعمال البحرية بشكل عام ‏وتدريب ذوي العلاقة من منسوبي الموانئ من بحارة وتجار ووكلاء سفن ومخلصي بضائع وشركات الشحن ‏والتفريغ وقطاع البترول وقطاعي الصناعة والتجارة والمجتمع المدني والجهات الحكومية والشركات ‏والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بأعمال الموانئ والنشاط البحري بشكل عام بالمملكة العربية ‏السعودية .‏

وأضاف رئيس الأكاديمية: إن الإتفاقية تهدف إلى تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية في المجالات ‏البحرية وفق الأساليب العلمية الحديثة وكذلك تقديم الإستشارات البحرية واللوجيستية والهندسية المتعلقة ‏بجميع الأعمال المذكورة عالية، وعقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل ذات ‏العلاقة باعمال الموانئ والنقل البحري‎.‎

كما تلتزم الأكاديمية العربية بإعداد المناهج والبرامج التدريبية والدراسية وتوفير المذكرات والكتب اللازمة ‏لذلك طبقا للمستويات العالمية في مجال النقل البحري والمجال التقني، إلى جانب توفير أعضاء هيئة التدريس ‏والتدريب اللازمين حسب الحاجة لتنفيذ هذه البرامج بمستوى متميز وإصدار الشهادات ‎‏ وتقديم الدعم الفني ‏اللازم لمعادلة الشهادات الصادرة من أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية والمعتمدة من المؤسسة ‏العامة للتدريب التقني والمهني في كافة التخصصات والبرامج المعتمدة برخصة التدريب الخاصة بمعهد ‏أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية العالي للتدريب حيث يحصل المتدرب السعودي على ميزة نسبية ‏وهى حصوله على شهادة دولية من منظمة عالمية لها سمعتها وخبراتها في الأوساط البحرية العالمية ‏يستطيع من خلالها المتدرب السعودي العمل بها والمنافسة وبقوة وخبرة في منظومة صناعة النقل البحري ‏العالمية بل وإستكمال المسار التعليمي من خلال هذه المؤسسات التعليمية البحرية الدولية

بينما يلتزم معهد أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية العالي للتدريب بتقديم كافة التسهيلات ‏اللوجيستية اللازمة داخل المملكة العربية السعودية ومن بينها إستخراج تأشيرات الزيارة والإقامة اللازمة ‏للكوادر الوظيفية من جمهورية مصر العربية وغيرها‎ ‎

وأعرب حمدي المحمدي الحربي‏‎ ‎رئيس أكاديمية الموانئ عن إعتزازه بالتعاون مع ‏الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عبر تقديم أحدث الخدمات الفنية والتدريبية والتعليمية ‏والإستشارية وورش العمل بمركز التدريب البحري بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام‎.