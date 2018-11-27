شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة تشارك في «مناهضة العنف ضد المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المشاركون في الاجتماع الاستثنائي، للجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، الذي أقيم صباح الثلاثاء، على دعم اللجنة لحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى بدأت الأحد الماضى وتشارك فيها عدة هيئات ومؤسسات مختلفة وتستمر لمدة 16 يوماً متضمنة العديد من الانشطة المتنوعة.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف، رئيسة اللجنة، أن هذا الدعم والمشاركة في الحملة يأتى انطلاقاً من قناعة أعضاء اللجنة التامة بخطورة تفشى ظاهرة العنف ضد المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة التي يشهدها المجتمع الآن.

وأشارت الدكتورة حنان إلى أن مشاركة اللجنة في هذه الحملة ستكون تحت شعار «معاً لمناهضة العنف ضد المرأة» حيث إن مشاركة الرجل لا تقل أهمية عن مشاركة المرأة في تلك الحملات التي تستهدف النهوض بالمجتمع من خلال القضاء على مثل هذه الممارسات المرفوضة مجتمعياً.

وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها الذي أقيم بمقر المجلس الأعلى للثقافة عدة موضوعات رئيسية تتعلق بدور الإعلام في ترسيخ الهوية المصرية وبناء الإنسان وهى من الموضوعات التي تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية باعتبار قضية بناء الإنسان قضية محورية في ظل السعى نحو خلق مجتمع قائم على التنمية المستدامة

من بين المشاركين في الاجتماع الإذاعى عمر بطيشة والكاتب عبدالله حسن والدكتورة منى الحديدى والدكتورة هبة شاهين والصحفيين: أشرف مفيد وطارق الطاهر وسحر عبدالرحمن وأنس الوجود رضوان وياسر محمود.