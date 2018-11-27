شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية ورئيس الجامعة يكرمان فريقًا طبيًا أنقذ مريضًا بـ«طوارئ الجامعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، خلال مجلس الجامعة، الفريق الطبي الذي قام بإنقاذ حالة حرجة بقسم الطوارئ بالمستشفى الرئيسي الجامعي «الميري» مما استدعى تدخل سريع لإنقاذ حياته.

وقال «الكردي» إن الفريق الطبي بجامعة الإسكندرية قام بعمل بطولي وفدائي ومن هذا المنطلق تم تكريمهم من خلال مجلس الجامعة تقديرا لما قاموا به من جهد لإنقاذ حياة المريض وتقديم خدمة مجانية للمريض على أكمل وجه وأعلى مستوى من الكفاءة والدقة، والتعامل السريع مع الموقف.

وأضاف أن التدخل السريع في التعامل مع الحالة يعكس مدى الجاهزية والاستعداد بكافة مستشفيات الجامعة للتعامل مع كافة الحالات الطارئة، وأشار أن الجامعة تسعى دائما لتطوير مستشفيات الجامعة لتقديم أفضل خدمة للمرضى .

فيما أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن العمل الذي قام به الفريق الطبي هو عمل عظيم وجدير بالاحترام والتكريم، فضلا عن أنه يسمو بقيمة المستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية ويعكس مدى جاهزيتها في التعامل مع كافة الحالات الحرجة.

وقال إن ذلك العمل يعتبر نموذج مشرف لجامعة الإسكندرية وكان له كبير الأثر على المستويين الاجتماعي والسياسي، وأشار أن هذا العمل لقى صداه الواسع على كافة المستويات، وفي نهاية كلمته أكد قنصوة أن جامعة الإسكندرية عريقة وولادة، وطالب مجلس جامعة الإسكندرية والفريق الطبي بأن يفخروا بالعمل المشرف الذي قاموا به .

فيما أشار الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، أن الفريق الطبي استطاع السيطرة على النزيف حيث أن الأشعة كشفت أن الطعنة وصلت لداخل القلب وتسببت في جرح بعضلة القلب، ما استدعى ضرورة التدخل السريع وإجراء عملية جراحية على الفور.

وأضاف أنه في غضون 15 دقيقة فقط كانت غرفة العمليات في استقبال المريض، واشتملت على فريق من أطباء التخدير والقلب والصدر والتمريض، والاستعانة ببنك الدم سريعًا، لتعويض ما خسره المريض خلال النزيف وكان ما زال يفقده.

كما كرم المجلس، الدكتورة ابتسام محمد فريد، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة والتي حازت على جائزة النجمة الصاعدة في مسابقة تميز النساء على مستوى الوطن العربي، كما كرم المجلس الدكتورة أميرة فوزي الياظبيى المدرس بكلية الصيدلة والتي فازت بالزمالة عن أفضل بحث علمي من أجل المرأة الذي تدعمه منظمة اليونسكو بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.