شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نحرص على تقديم كل سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر الثلاثاء، دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، والدكتور محمد خالد المستشار الثقافي بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء أكد الوزير حرص مصر على دعم العلاقات مع دولة فلسطين الشقيقة وزيادة آفاق التعاون في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لحل المشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

ومن جانبه، أشاد السفير الفلسطيني بدور مصر الرائد في المنطقة بما قدمته وتقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة في كافة المجالات، مشيرًا إلى ثقة الطلاب الفلسطينيين في الدراسة بالجامعات المصرية خاصة بالقطاع الطبى، مؤكدًا على تميز الكفاءات العلمية والأكاديمية التي تحظى بها جامعات مصر، مطالبًا بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين وخاصة في مرحلة البكالوريوس.

ومن جانبه، أوضح المستشار الثقافى الفلسطينى أن الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية يدرسون في كليات الهندسة، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، موجها الشكر للوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بهذه الكليات.

حضر اللقاء د. كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. محمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.